В Первоуральске мужчина напал на ребенка на самокате

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Ребенок спокойно катался на самокате на площади Победы, как к нему подбежал неизвестный мужчина и начал избивать, передает telegram-канал Ural Mash.
Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения.
Интересно, что на записи видно, мужчина шел на достаточно далеко, что побудило его совершить такие действия, неизвестно.
Следственный комитет уже разбирается в произошедшем, пишет URA.RU.
Напомним, что в Екатеринбурге задержали бомжа-мигранта, который домогался до девочки.