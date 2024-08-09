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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Первоуральске мужчина напал на ребенка на самокате

В Первоуральске мужчина напал на ребенка на самокате

9 августа 2024, 08:15
Фото: 1MI
В Первоуральске мальчик катался на самокате, как к нему подбежал мужчина и начал избивать.

Ребенок спокойно катался на самокате на площади Победы, как к нему подбежал неизвестный мужчина и начал избивать, передает telegram-канал Ural Mash.

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения.

Интересно, что на записи видно, мужчина шел на достаточно далеко, что побудило его совершить такие действия, неизвестно.

Следственный комитет уже разбирается в произошедшем, пишет URA.RU.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали бомжа-мигранта, который домогался до девочки.

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