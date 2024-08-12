Свердловская область стала первой среди регионов Урала с плохими дорогами

Лишь 52% дорог соответствуют требованиям нормативов. В соседних областях ситуация значительно лучше: в Челябинской области доля качественных дорог составляет 84,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 74,9%, а в Тюменской области — 72,8%.