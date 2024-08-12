Свердловская область стала первой среди регионов Урала с плохими дорогами

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Лишь 52% дорог соответствуют требованиям нормативов. В соседних областях ситуация значительно лучше: в Челябинской области доля качественных дорог составляет 84,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 74,9%, а в Тюменской области — 72,8%.
Качество дорог оценивают по нескольким параметрам: состояние покрытия проезжей части, обочин, разделительных полос, тротуаров, дорожных знаков и разметки, а также учитывают их состояние зимой, пишет 66.ру.
Напомним, с 1 по 5 августа 2024 года в Нижнем Тагиле перекрывали участок улицы Пархоменко для ремонтных работ.