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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Свердловская область стала первой среди регионов Урала с плохими дорогами

Свердловская область стала первой среди регионов Урала с плохими дорогами

12 августа 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Свердловская область вновь оказалась в неблагоприятной позиции, заняв первое место в антирейтинге. Дороги в этом регионе признали самыми плохими среди всех областей Урала.

Лишь 52% дорог соответствуют требованиям нормативов. В соседних областях ситуация значительно лучше: в Челябинской области доля качественных дорог составляет 84,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 74,9%, а в Тюменской области — 72,8%.

Качество дорог оценивают по нескольким параметрам: состояние покрытия проезжей части, обочин, разделительных полос, тротуаров, дорожных знаков и разметки, а также учитывают их состояние зимой, пишет 66.ру.

Напомним, с 1 по 5 августа 2024 года в Нижнем Тагиле перекрывали участок улицы Пархоменко для ремонтных работ.

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