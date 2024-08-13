Дожди придут в Свердловскую область из-за циклона Ottilie

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Самые значительные дожди пройдут на севере и востоке региона из-за атмосферного фронта. Циклон, распространившийся на территории области, сместится в северо-восточную часть, рассказал специалист Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В Екатеринбурге будет переменная облачность. В дневное время в городе будет тепло на уровне +18… +20 градусов, а к ночи станет холоднее до +12… +14 градусов.
Напомним, в первые три дня рабочей недели в Свердловской области пройдут дожди, кроме того, возможен туман. К среде появится вероятность гроз.