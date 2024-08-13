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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

Дожди придут в Свердловскую область из-за циклона Ottilie

Дожди придут в Свердловскую область из-за циклона Ottilie

13 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI
В Свердловской области прогнозируются дожди, которые принесет за собой циклон Ottilie 13 августа 2024 года.

Самые значительные дожди пройдут на севере и востоке региона из-за атмосферного фронта. Циклон, распространившийся на территории области, сместится в северо-восточную часть, рассказал специалист Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге будет переменная облачность. В дневное время в городе будет тепло на уровне +18… +20 градусов, а к ночи станет холоднее до +12… +14 градусов.

Напомним, в первые три дня рабочей недели в Свердловской области пройдут дожди, кроме того, возможен туман. К среде появится вероятность гроз.

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#Елизавета Зиборова#Температура#Осадки#Погода#Дождь#Гроза#Прогноз#Лето#Окружающая среда#Природа#Туман#Екатеринбург#Атмосферный фронт
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