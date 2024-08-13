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В Свердловской области изменились правила комплектации автомобильный аптечек

В Свердловской области изменились правила комплектации автомобильный аптечек

13 августа 2024, 12:00
Фото: 1MI
С 1 сентября в Свердловской области изменятся правила комплектации автомобильных аптечек.

Теперь автомобилистам придется купить новые аптечки или дополнить старые. Одним из новшеств стало спасательное одеяло, теперь его обязательно возить с собой.

Людмила Рогожина, специалист центра медицины катастроф, отметила, что по новым правилам необязательно иметь футляр. Будет достаточно сложить все в мешок.

Если у вашей аптечки не истек срок годности, то ее не обязательно выкидывать. Нужно будет купить предметы, которые вошли в новый перечень, пишут ЕАН. Однако, если аптечка была куплена до 2021 года, ее придется заменить до конца 2024 года.

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