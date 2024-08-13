В Свердловской области изменились правила комплектации автомобильный аптечек

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Теперь автомобилистам придется купить новые аптечки или дополнить старые. Одним из новшеств стало спасательное одеяло, теперь его обязательно возить с собой.
Людмила Рогожина, специалист центра медицины катастроф, отметила, что по новым правилам необязательно иметь футляр. Будет достаточно сложить все в мешок.
Если у вашей аптечки не истек срок годности, то ее не обязательно выкидывать. Нужно будет купить предметы, которые вошли в новый перечень, пишут ЕАН. Однако, если аптечка была куплена до 2021 года, ее придется заменить до конца 2024 года.
Напомним, что с начала 2024 года в Свердловской области погибло 190 человек из-за ДТП.