В Свердловской области изменились правила комплектации автомобильный аптечек

Если у вашей аптечки не истек срок годности, то ее не обязательно выкидывать. Нужно будет купить предметы, которые вошли в новый перечень, пишут ЕАН. Однако, если аптечка была куплена до 2021 года, ее придется заменить до конца 2024 года.