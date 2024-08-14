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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Мальчик в Свердловской области чуть не получил инсульт после выпитого энергетика

Мальчик в Свердловской области чуть не получил инсульт после выпитого энергетика

14 августа 2024, 09:32
Фото: 1MI
У 12-летнего мальчика в Свердловской области онемело тело после того, как он употребил энергетический напиток.

Подросток выпил две бутылки энергетического напитка, после чего у него на протяжении нескольких дней была бессонница. Затем у школьника начала болеть голова и онемело полтела, пишет «КП-Екатеринбург».

Его отвезли в больницу. Сотрудники медучреждения оказали ему необходимую помощь. Когда самочувствие подростка улучшилось, его выписали домой.

Напомним, в июле 2024 года мужчина из Перми, приехав в Екатеринбург, пообедал в ресторане и отравился. Он упал в обморок и ему помогала жена. Затем его осмотрели медики.

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