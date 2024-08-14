Мальчик в Свердловской области чуть не получил инсульт после выпитого энергетика

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Подросток выпил две бутылки энергетического напитка, после чего у него на протяжении нескольких дней была бессонница. Затем у школьника начала болеть голова и онемело полтела, пишет «КП-Екатеринбург».
Его отвезли в больницу. Сотрудники медучреждения оказали ему необходимую помощь. Когда самочувствие подростка улучшилось, его выписали домой.
Напомним, в июле 2024 года мужчина из Перми, приехав в Екатеринбург, пообедал в ресторане и отравился. Он упал в обморок и ему помогала жена. Затем его осмотрели медики.