Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста

Мост, по словам местных жителей, пребывает в ужасном состоянии. Люди опасаются, что в любой момент может случиться трагедия. Железные ограждения на мосту поломаны, и их уже давно разъедает ржавчина. Пролетные перекрытия от времени просто расходятся в стороны. Водоотводные сооружения вообще отсутствуют. Также в аварийном состоянии находятся опорные конструкции моста.