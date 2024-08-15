Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Мост, по словам местных жителей, пребывает в ужасном состоянии. Люди опасаются, что в любой момент может случиться трагедия. Железные ограждения на мосту поломаны, и их уже давно разъедает ржавчина. Пролетные перекрытия от времени просто расходятся в стороны. Водоотводные сооружения вообще отсутствуют. Также в аварийном состоянии находятся опорные конструкции моста.
Река под мостом больше похоже на помойку. Все в иле и мусоре, — рассказывают местные жители.
Сельчане вместе с общественником Никитой Чапуриным подали заявление в прокуратуру. Жители села Петрокаменское просят ведомство проверить состояние моста и наказать всех ответственных лиц, которые должны были своевременно следить за разрушающимся строением.
Администрация ГГО не содержит должным образом мост уже многие годы. Двигаться по нему просто опасно. Жители села просят провести проверку и привлечь всех ответственных. Кроме того, они хотят, чтобы лицу, в ведении которого находится строение, вручили предписание с требованием провести капремонт не позднее 30 октября 2025 года, — написал в обращении общественник, Никита Чапурин.