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Под Нижним Тагилом жители села обратились в прокуратуру из-за аварийного моста

Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста

15 августа 2024, 08:21
Фото: ОД «Тагил без ям»

Под Нижним Тагилом жители села обратились в прокуратуру из-за аварийного моста

Жители села Петрокаменское под Нижним Тагилом жалуются, что мост через реку Каменка уже более 30 лет не ремонтируется и сейчас находится в аварийном состоянии. Сельчане решили не ждать помощи от администрации ГГО и обратились в прокуратуру.

Мост, по словам местных жителей, пребывает в ужасном состоянии. Люди опасаются, что в любой момент может случиться трагедия. Железные ограждения на мосту поломаны, и их уже давно разъедает ржавчина. Пролетные перекрытия от времени просто расходятся в стороны. Водоотводные сооружения вообще отсутствуют. Также в аварийном состоянии находятся опорные конструкции моста.

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Река под мостом больше похоже на помойку. Все в иле и мусоре, — рассказывают местные жители.

Сельчане вместе с общественником Никитой Чапуриным подали заявление в прокуратуру. Жители села Петрокаменское просят ведомство проверить состояние моста и наказать всех ответственных лиц, которые должны были своевременно следить за разрушающимся строением.

Администрация ГГО не содержит должным образом мост уже многие годы. Двигаться по нему просто опасно. Жители села просят провести проверку и привлечь всех ответственных. Кроме того, они хотят, чтобы лицу, в ведении которого находится строение, вручили предписание с требованием провести капремонт не позднее 30 октября 2025 года, — написал в обращении общественник, Никита Чапурин.
Фото: ОД «Тагил без ям»
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