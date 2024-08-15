Водоемы Среднего Урала пополнятся тысячами мальков сазана

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
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Updated Сегодня, 09:27
До конца августа выпуск рыбопосадочного материала пройдет на Верхне-Сысертском пруду, Ново-Мариинском и Волчихинском водохранилищах. Мальков сазана распределят в равных пропорциях между тремя водоемами, соответственно, на каждый из них придется примерно по восемь тысяч штук.
Работу по искусственному зарыблению общедоступных водоемов министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ведет в рамках реализации национального проекта «Экология». Практика показывает, что сазаны хорошо адаптируются к новым условиям, быстро приживаются в открытых водоемах, переходя с искусственной подкормки к естественному питанию, — рассказал глава Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Благодаря систематическому зарыблению популяция сазана будет ежегодно увеличиваться. Стоит учитывать и то, что именно этот вид рыбы питается донными водорослями, что способствует очистке водоемов от зарастания и заболачивания.
В 2024 году зарыблением водных объектов региона занимается «Чебаркульский рыбозавод». На предприятии организован полный цикл производства рыбы. Так, работы начинаются в инкубационном цеху, где оплодотворенная икра находится в специальных восьмилитровых аппаратах. Продолжительность первого периода составляет от 170 до 180 суток, при этом температура воды не превышает 0,2 градуса цельсия. Проектная мощность цеха составляет 300 миллионов штук икринок. До нужного размера мальки подращиваются уже в хозяйственных прудах.
Областное Минприроды проводит работы по зарыблению на протяжении десяти лет. Шесть лет назад эти мероприятия включили в национальный проект «Экология». Поголовье рыбы в разные годы пополнялось в Верхне-Макаровском, Исетском и Волчихинском водохранилищах, Черноисточинском пруду, озерах Песчаное и Балтым, Невьянском пруду, Верхне-Сысертском, Шайтанском и Староуткинском прудах. Например, в прошлом году около 52 тысячи мальков сазана, белого амура и судака выпустили в Верх-Нейвинское водохранилище в ходе первого в его истории зарыбления.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросам экологии и обеспечения чистоты водных ресурсов. Главная задача — сохранить биологический баланс в реках и чистоту самих вод. На это направлены усилия регионального правительства и экологически-ответственных предприятий, которые вносят весомый вклад в развитие территорий, где располагаются их производственные мощности.
Согласно итогам масштабного мониторинга среднеуральского водного потенциала, прошедшего в 2023 году, было выявлено несколько водоемов, где требуется очистка и реабилитация акваторий. На 2025–2028 годы запланирована очистка от донных отложений озера Шарташ, источника питьевого водоснабжения для Екатеринбурга. В 2026–2027 годах ожидаются работы на Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском водохранилищах и озере Окуневском. Расчищать от донных отложений ложа озер Балтым и Багаряк будут в 2027–2028 годах. Также в 2027 году запланировано начало работ на Артинском водохранилище и озере Щелкунском. Расчистка от донных отложений лож Верх-Исетского водохранилища и озера Боевского намечена на 2028 год.
Для нас, для жителей Урала, это очень серьезное, важное и нужное дело. И это говорит о том, что те задачи, которые сегодня стоят перед нами: день за днем, шаг за шагом улучшать качество жизни людей, выполнялись, выполняются и будут выполняться, — выразил свое мнение глава региона.
В 2023 году завершилась очистка от донных отложений Черноисточинского водохранилища. Итоги проекта, на которые было затрачено свыше 400 миллионов рублей из федерального бюджета, подвел Евгений Куйвашев:
«Из водоема было откачано 500 тысяч кубометров донных отложений. После ее осушения на площадке складирования было размещено больше 200 тысяч тонн ила, который планируют использовать при благоустройстве Нижнего Тагила».
Напомним, для улучшения экологической ситуации в Свердловской области в рамках национального проекта «Экология» реализуются несколько региональных программ: «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый регион», «Чистый воздух», «Чистая вода».