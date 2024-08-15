Водоемы Среднего Урала пополнятся тысячами мальков сазана

Согласно итогам масштабного мониторинга среднеуральского водного потенциала, прошедшего в 2023 году, было выявлено несколько водоемов, где требуется очистка и реабилитация акваторий. На 2025–2028 годы запланирована очистка от донных отложений озера Шарташ, источника питьевого водоснабжения для Екатеринбурга. В 2026–2027 годах ожидаются работы на Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском водохранилищах и озере Окуневском. Расчищать от донных отложений ложа озер Балтым и Багаряк будут в 2027–2028 годах. Также в 2027 году запланировано начало работ на Артинском водохранилище и озере Щелкунском. Расчистка от донных отложений лож Верх-Исетского водохранилища и озера Боевского намечена на 2028 год.