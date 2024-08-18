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В Екатеринбурге 12 детей задержаны ночью при рейде «Подросток»

Больше десятка подростков схватила ночью полиция в Екатеринбурге

18 августа 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге 12 детей задержаны ночью при рейде «Подросток»

12 несовершеннолетних жителей Екатеринбурга задержали ночью полицейские в ходе рейда «Подросток». Их поймали в комендантский час.

С 5 по 9 августа 2024 года в Екатеринбурге проводился «Комендантский патруль» и рейд по выявлению подростков в ночное время на улицах города. Также полицейские проверяли неблагополучные семьи.

По итогам мероприятия, 12 детей были доставлены в отделения правоохранительных органов. В комендантский час они находились одни, без присутствия родителей, в общественных местах.

Фото: МВД по Свердловской области

Прежде всего, правоохранители обходили торговые центры, точки общепитов, клубы, общественные места рядом с домами детей, состоящих на учете, стройки, подъезды и чердаки.

Такие же рейды 9 августа проводились и в Нижнем Тагиле. Родителей семи нарушителей привлекут к ответственности.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Дети#Полиция#Подростки#Профилактика#Ночь#Рейды#18+#Екатеринбург#Комендантский час
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