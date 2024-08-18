Больше десятка подростков схватила ночью полиция в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
С 5 по 9 августа 2024 года в Екатеринбурге проводился «Комендантский патруль» и рейд по выявлению подростков в ночное время на улицах города. Также полицейские проверяли неблагополучные семьи.
По итогам мероприятия, 12 детей были доставлены в отделения правоохранительных органов. В комендантский час они находились одни, без присутствия родителей, в общественных местах.
Прежде всего, правоохранители обходили торговые центры, точки общепитов, клубы, общественные места рядом с домами детей, состоящих на учете, стройки, подъезды и чердаки.
Такие же рейды 9 августа проводились и в Нижнем Тагиле. Родителей семи нарушителей привлекут к ответственности.