Уничтожил опорники ВСУ: уроженец Каменска-Уральского отличился в боях под Авдеевкой

Ефрейтор Вячеслав Обвинцев отправился в зону боевых действий в феврале 2023 года. Он служил оператором-наводчиком танка Т-80. 10 февраля экипаж боевой машины на Авдеевском направлении уничтожил важные опорные пункты ВСУ, а также ударил по нескольким пулеметным расчетам. Боевики украинской армии понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить со своих позиций.