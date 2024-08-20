Уничтожил опорники ВСУ: уроженец Каменска-Уральского отличился в боях под Авдеевкой

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
О подвиге Обвинцева стало известно из письма, которое пришло в мэрию города от имени командира военнослужащего, сообщает пресс-служба мэрии.
Ефрейтор Вячеслав Обвинцев отправился в зону боевых действий в феврале 2023 года. Он служил оператором-наводчиком танка Т-80. 10 февраля экипаж боевой машины на Авдеевском направлении уничтожил важные опорные пункты ВСУ, а также ударил по нескольким пулеметным расчетам. Боевики украинской армии понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить со своих позиций.
Благодаря грамотным действиям танкистов, россияне смогли продвинуться вперед и занять важные позиции при освобождении Авдеевки.
За проявленный героизм Вячеслав Обвинцев был награжден медалью «За воинскую доблесть II степени». Также ему вручена медаль Жукова.
В конце июля стало известно о гибели уроженца Невьянска Ивана Коновалова, который также участвовал в СВО.