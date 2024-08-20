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Published Сегодня, 15:46

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Updated Сегодня, 15:48

Боец из Каменска-Уральского совершил подвиг под Авдеевкой в зоне СВО

Уничтожил опорники ВСУ: уроженец Каменска-Уральского отличился в боях под Авдеевкой

20 августа 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney

Боец из Каменска-Уральского совершил подвиг под Авдеевкой в зоне СВО

За уничтожение пулеметов вместе с вражескими расчетами и опорников подразделений ВСУ в районе знаменитой Авдеевки уроженец Каменска-Уральского был отмечен командованием.

О подвиге Обвинцева стало известно из письма, которое пришло в мэрию города от имени командира военнослужащего, сообщает пресс-служба мэрии.

Ефрейтор Вячеслав Обвинцев отправился в зону боевых действий в феврале 2023 года. Он служил оператором-наводчиком танка Т-80. 10 февраля экипаж боевой машины на Авдеевском направлении уничтожил важные опорные пункты ВСУ, а также ударил по нескольким пулеметным расчетам. Боевики украинской армии понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить со своих позиций.

Фото: администрация Каменска-Уральского в ВК

Благодаря грамотным действиям танкистов, россияне смогли продвинуться вперед и занять важные позиции при освобождении Авдеевки.

За проявленный героизм Вячеслав Обвинцев был награжден медалью «За воинскую доблесть II степени». Также ему вручена медаль Жукова.

В конце июля стало известно о гибели уроженца Невьянска Ивана Коновалова, который также участвовал в СВО.

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