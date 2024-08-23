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Минздрав Свердловской области опроверг информацию о распространении штамма ковида

Минздрав Свердловской области опроверг информацию о распространении штамма ковида

23 августа 2024, 10:27
В Минздраве Свердловской области прокомментировали информацию о распространении в регионе нового штамма ковида.

В регионе на данный момент нет ни одного случая заболевания штаммом FLIRT. При этом проводятся ПЦР-тесты и лабораторные экспертизы, пишет 66.ру.

Напомним, в областном оперштабе рассказали, что все больше свердловчан болеют новым штаммом коронавирусной инфекции и в течение недели им заразились более 13 тысяч местных жителей.

Также в оперштабе отметили, что нынешние вакцины могут не помочь против штамма FLIRT.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Информация#Врачи#Заболеваемость#Минздрав#Вирус#Екатеринбург#Штамм#Ковид
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