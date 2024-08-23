Минздрав Свердловской области опроверг информацию о распространении штамма ковида

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В регионе на данный момент нет ни одного случая заболевания штаммом FLIRT. При этом проводятся ПЦР-тесты и лабораторные экспертизы, пишет 66.ру.
Напомним, в областном оперштабе рассказали, что все больше свердловчан болеют новым штаммом коронавирусной инфекции и в течение недели им заразились более 13 тысяч местных жителей.
Также в оперштабе отметили, что нынешние вакцины могут не помочь против штамма FLIRT.