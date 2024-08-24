«Тихий ужас». Переживший оползень на Пхукете екатеринбуржец рассказал о стихии

Оползень сошел на Пхукете в пятницу, 23 августа, после сильнейших ливней. Стихия унесла жизни восьмерых человек, в том числе пятерых россиян. Илья был знаком с одной из пар — Евгением и Екатериной из Владивостока. О подробностях того дня он рассказал Е1.