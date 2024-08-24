tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Житель Екатеринбурга сумел выжить при оползне на Пхукете

«Тихий ужас». Переживший оползень на Пхукете екатеринбуржец рассказал о стихии

24 августа 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга сумел выжить при оползне на Пхукете

Уроженец Екатеринбурга Илья уже несколько лет живёт в Таиланде. Во время схода оползня он потерял дом.

Оползень сошел на Пхукете в пятницу, 23 августа, после сильнейших ливней. Стихия унесла жизни восьмерых человек, в том числе пятерых россиян. Илья был знаком с одной из пар — Евгением и Екатериной из Владивостока. О подробностях того дня он рассказал Е1.

Молодые люди жили по соседству. Евгений и Екатерина собирались пожениться. В Таиланде у них был свой бизнес — они организовывали праздники.

Сам Илья не пострадал, однако повреждение получил его дом. Мужчине пришлось переехать в отель. По его словам тайцы — это очень отзывчивые люди. Многие из них сразу же приехали разбирать завалы.

Сейчас на Пхукете продолжается поисковая операция.

В середине августа в Каменске-Уральском прошел смерч.

Из Екатеринбурга начнутся прямые перелеты в Таиланд
Узнать подробнее
Читайте также:
В Алапаевске бетонная плита придавила 10-летнего мальчикаВалились прямо на машины: в Екатеринбурге из-за дождя и ветра массово падали деревьяЦелый квартал без света: линия электропередач рухнула из-за урагана в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Непогода#Таиланд#Стихия#Екатеринбург
Подпишитесь
Когда это закончится? Вагонка в Нижнем Тагиле снова осталась без горячей воды
Сегодня, 06:07
В Екатеринбурге выписали пожилого мужчину, который провел под завалами 17 часов
Вчера, 06:45
Центр города перекроют в Нижнем Тагиле из-за «Кросса нации»
Вчера, 11:25
Мешал сильный снег: альпинисты едва спустили тело погибшего свердловского хореографа
Сегодня, 07:36
«Обидно, что такие люди существуют». В Тагиле вандалы вскрыли иномарку на парковке
Сегодня, 06:29
Резкое похолодание ожидается в Свердловской области
Вчера, 10:13