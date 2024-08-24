«Тихий ужас». Переживший оползень на Пхукете екатеринбуржец рассказал о стихии

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Оползень сошел на Пхукете в пятницу, 23 августа, после сильнейших ливней. Стихия унесла жизни восьмерых человек, в том числе пятерых россиян. Илья был знаком с одной из пар — Евгением и Екатериной из Владивостока. О подробностях того дня он рассказал Е1.
Молодые люди жили по соседству. Евгений и Екатерина собирались пожениться. В Таиланде у них был свой бизнес — они организовывали праздники.
Сам Илья не пострадал, однако повреждение получил его дом. Мужчине пришлось переехать в отель. По его словам тайцы — это очень отзывчивые люди. Многие из них сразу же приехали разбирать завалы.
Сейчас на Пхукете продолжается поисковая операция.
В середине августа в Каменске-Уральском прошел смерч.