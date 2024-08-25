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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Пьяные подростки устроили драку в подъезде в Екатеринбурге

Пьяные подростки устроили драку в подъезде в Екатеринбурге

25 августа 2024, 11:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нетрезвые подростки устроили кровавую разборку в подъезде дома на Эльмаше. Один человек пострадал.

17-летняя девушка проживала одна в течение лета. По словам ее соседки, к ней домой пришли ее друзья. В какой-то момент компания поругалась между собой и устроила драку, пишет Е1.

Соседям пришлось вызывать экстренные службы, а также вскрывать дверь в квартиру. Один из молодых людей оказался порезан и весь в крови. Вскоре выяснилось, что он сам случайно повредил себе руку. Остальную компанию увезли в полицию. Ведется проверка.

Напомним, в Екатеринбурге четверо человек в присутствии ребенка устроили драку, которая закончилась ножевым ранением одного из участников потасовки.

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