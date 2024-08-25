Пьяные подростки устроили драку в подъезде в Екатеринбурге

Соседям пришлось вызывать экстренные службы, а также вскрывать дверь в квартиру. Один из молодых людей оказался порезан и весь в крови. Вскоре выяснилось, что он сам случайно повредил себе руку. Остальную компанию увезли в полицию. Ведется проверка.