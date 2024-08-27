В Екатеринбурге продают спортивную машину по цене квартиры

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Автомобиль — Lotus Elise 111R, выпущенный в 2007 году. Несмотря на свой возраст, машина, по словам владельца, находится в прекрасном состоянии. Пробег авто почти 20 тысяч километров, а мощность двигателя — 192 лошадиных силы, пишет Е1.ru.
Данные авто строили в Англии с 1996 по 2021 года. Найти похожий вариант в России крайне сложно — чаще всего их привозят под заказ.
Напомним, что в Екатеринбурге продают авто по цене сразу двух однушек. 80-летняя машина, снимавшаяся в кино, обойдется будущему покупателю в почти 10 млн рублей.