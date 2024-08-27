tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В Екатеринбурге продают спортивную машину по цене квартиры

В Екатеринбурге продают спортивную машину по цене квартиры

27 августа 2024, 08:51
Фото: autoclub_ekaterinburg
В Екатеринбурге продают редкую спортивную машину за 4,2 млн рублей.

Автомобиль — Lotus Elise 111R, выпущенный в 2007 году. Несмотря на свой возраст, машина, по словам владельца, находится в прекрасном состоянии. Пробег авто почти 20 тысяч километров, а мощность двигателя — 192 лошадиных силы, пишет Е1.ru.

Данные авто строили в Англии с 1996 по 2021 года. Найти похожий вариант в России крайне сложно — чаще всего их привозят под заказ.

Напомним, что в Екатеринбурге продают авто по цене сразу двух однушек. 80-летняя машина, снимавшаяся в кино, обойдется будущему покупателю в почти 10 млн рублей.

У таксиста из Екатеринбурга, установившего кальян в салоне авто, сгорела машина
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВОВ Екатеринбурге продали книгу 16 века за 8 млн рублейПод Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Авто#Легковые авто#Продажа авто#Ретро#Спорткар#Екатеринбург#Ретромашины#Ретромобиль
Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13