Дворцу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоят имя Элеоноры Закревской

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Элеонора Закревская занимала должность заведующей отделом народного образования в районе Вагонки. В сфере образования она проработала более 50 лет.
В связи с этим культурному учреждению на Вагонке было решено дать имя Закревской, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Напомним, Закревская умерла в возрасте 78 лет. Прощание с ней состоялось 27 августа 2024 года в «Реквиеме».