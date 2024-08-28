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Дворцу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоят имя Элеоноры Закревской

Дворцу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоят имя Элеоноры Закревской

28 августа 2024, 06:51
Фото: Владислав Пинаев во ВКонтакте
В Нижнем Тагиле Дворцу детского и юношеского творчества в Дзержинском районе присвоят имя заслуженного учителя РФ Элеоноры Закревской.

Элеонора Закревская занимала должность заведующей отделом народного образования в районе Вагонки. В сфере образования она проработала более 50 лет.

В связи с этим культурному учреждению на Вагонке было решено дать имя Закревской, рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.

Напомним, Закревская умерла в возрасте 78 лет. Прощание с ней состоялось 27 августа 2024 года в «Реквиеме».

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