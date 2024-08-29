Конкурсы, ярмарка и концерты: 235-летие села Петрокаменское отметят под Тагилом

235-летие села Петрокаменское отметят с размахом под Нижним Тагилом

14 сентября 2024 года село Петрокаменское, которое находится под Нижним Тагилом, будет отмечать свое 235-летие. В этот день для жителей подготовлено множество различных мероприятий. Также можно поучаствовать в конкурсах.