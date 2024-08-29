Конкурсы, ярмарка и концерты: 235-летие села Петрокаменское отметят под Тагилом

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Дети могут поучаствовать в конкурсе рисунков. Тематикой станут история, достопримечательности, традиции села. Взрослым предлагают конкурс «Петрокаменский каравай — 2024»: испечь вкусный хлеб и показать свое мастерство. Кроме того, жители выберут онлайн лучших любителей создавать красоту и уют на приусадебных участках.
Также в Петрокаменском центре культуры принимают видеопоздравления с признаниями в любви и воспоминаниями о селе, выяснила редакция TagilCity.ru.
Торжественное мероприятие начнется в 14.00. А в 16.00 можно принять участие в мастер-классах по росписи пряников и чеканке монет, ярмарке мастеров, будут организованы красивые фотозоны.
На 17.00 запланировано открытие набережной, на 18.00 концерт и награждение победителей конкурсов. Закончится мероприятие дискотекой и световым шоу.
Ранее для установки большого светодиодного экрана у Центра культуры в Петрокаменском было выделено семь миллионов рублей.