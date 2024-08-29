tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

235-летие села Петрокаменское отметят с размахом под Нижним Тагилом

Конкурсы, ярмарка и концерты: 235-летие села Петрокаменское отметят под Тагилом

29 августа 2024, 11:07
Фото: 1MI

235-летие села Петрокаменское отметят с размахом под Нижним Тагилом

14 сентября 2024 года село Петрокаменское, которое находится под Нижним Тагилом, будет отмечать свое 235-летие. В этот день для жителей подготовлено множество различных мероприятий. Также можно поучаствовать в конкурсах.

Дети могут поучаствовать в конкурсе рисунков. Тематикой станут история, достопримечательности, традиции села. Взрослым предлагают конкурс «Петрокаменский каравай — 2024»: испечь вкусный хлеб и показать свое мастерство. Кроме того, жители выберут онлайн лучших любителей создавать красоту и уют на приусадебных участках.

Также в Петрокаменском центре культуры принимают видеопоздравления с признаниями в любви и воспоминаниями о селе, выяснила редакция TagilCity.ru.

Торжественное мероприятие начнется в 14.00. А в 16.00 можно принять участие в мастер-классах по росписи пряников и чеканке монет, ярмарке мастеров, будут организованы красивые фотозоны.

На 17.00 запланировано открытие набережной, на 18.00 концерт и награждение победителей конкурсов. Закончится мероприятие дискотекой и световым шоу.

Ранее для установки большого светодиодного экрана у Центра культуры в Петрокаменском было выделено семь миллионов рублей.

Журналисты из Нижнего Тагила победили во Всероссийском конкурсе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дюна», ярмарка мастеров и лазерное шоу: в Невьянске отметили День башниНовую школу на 300 мест построят в селе под Нижним ТагиломНовую котельную построят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Парк#Петрокаменское#Мероприятия#Екатеринбург#Пригород
Подпишитесь
Лучший тагильский продукт питания отметят специальным знаком
Сегодня, 12:44
20-летнего мужчину из Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов
Сегодня, 12:02
В Нижнем Тагиле стартовал капитальный ремонт бассейна спортивной школы № 3
Сегодня, 12:43
В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверила незаконную свалку медотходов
Сегодня, 12:59
В Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойку
Сегодня, 13:45
Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет двухполосным
Сегодня, 13:55