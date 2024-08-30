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Updated Сегодня, 12:45

В Екатеринбурге поймали 37 человек, сбежавших от наказания

В Екатеринбурге поймали 37 человек, сбежавших от наказания

30 августа 2024, 12:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге во время рейда сотрудники ГУФСИН поймали 37 человек, которые прятались от наказания.

28 и 29 августа сотрудники ГУФСИН провели рейд, в ходе которого поймали 37 человек. Например, один из студентов украл у своего товарища сумку, за это суд назначил ему принудительные работы. Проходить студент их не стал, его объявили в розыск и сейчас нашли.

Другой осужденный не платил алименты и так часто пил алкоголь, что не находил времени на исправительные работы. Тюремщики вывели его из квартиры под руки, мужчина еле стоял на ногах. Будет решаться вопрос о переназначении наказания. Мужчине может грозить тюрьма, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Свердловской области задержали пьяного мигранта, перевозившего наркотики.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Тюрьма#Исправительные работы#Наказание#Уклонисты#ФСИН#Екатеринбург#Уголовное наказание
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