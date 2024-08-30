В Екатеринбурге поймали 37 человек, сбежавших от наказания

28 и 29 августа сотрудники ГУФСИН провели рейд, в ходе которого поймали 37 человек. Например, один из студентов украл у своего товарища сумку, за это суд назначил ему принудительные работы. Проходить студент их не стал, его объявили в розыск и сейчас нашли.