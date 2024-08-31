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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

«Что случилось в парке»: в Нижнем Тагиле показали необычный спектакль

«Что случилось в парке»: в Нижнем Тагиле показали необычный спектакль

31 августа 2024, 13:47
Фото: Тагильский рабочий
Необычный спектакль, который показали на Пихтовке, поставили представители Нового молодежного театра.

30 августа в парке на Пихтовых горах собралось множество людей, все они пришли, чтобы посмотреть на дуоспектакль, сообщают в «Тагильском рабочем».

Сергей Каляев провёл театральный опыт и сыграл одну из двух главных ролей. Деньги на постановку выделил один из театральных союзов.

Никита Захаров исполнил вторую роль. Актеры продолжали играть, а зрители продолжали смотреть, даже несмотря на попытки дождя и комаров все испортить.

Напомним, что в Нижнем Тагиле незрячие дети могут с комфортом слушать спектакли в театре.

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