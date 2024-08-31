«Что случилось в парке»: в Нижнем Тагиле показали необычный спектакль

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
30 августа в парке на Пихтовых горах собралось множество людей, все они пришли, чтобы посмотреть на дуоспектакль, сообщают в «Тагильском рабочем».
Сергей Каляев провёл театральный опыт и сыграл одну из двух главных ролей. Деньги на постановку выделил один из театральных союзов.
Никита Захаров исполнил вторую роль. Актеры продолжали играть, а зрители продолжали смотреть, даже несмотря на попытки дождя и комаров все испортить.
Напомним, что в Нижнем Тагиле незрячие дети могут с комфортом слушать спектакли в театре.