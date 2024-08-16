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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Незрячие дети в Нижнем Тагиле смогут комфортно смотреть спектакли в Молодежном театре

Незрячие дети в Нижнем Тагиле смогут комфортно смотреть спектакли в Молодежном театре

16 августа 2024, 10:29
Фото: Новый Молодежный театр Нижнего Тагила
В Молодежный театр в Нижнем Тагиле поступило новое оборудование для тифлокомментирования спектаклей, которое даст возможность посмотреть их посетителям с особенностями зрения.

Зрители с нарушениями зрения получат возможность посмотреть в театре некоторые спектакли, которые будут адаптированы с помощью современной техники, рассказали в пресс-службе Молодежного театра.

Известно, что средства на тифлокомментирование были выделены 18 российским театрам, в том числе нижнетагильскому культурному учреждению.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция ДК «Юбилейный». Все ремонтные работы на данном объекте планируется завершить осенью 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Театр#Зрители#Спектакли#Оборудование#Екатеринбург#Молодежный театр
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