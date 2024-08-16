Незрячие дети в Нижнем Тагиле смогут комфортно смотреть спектакли в Молодежном театре

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Зрители с нарушениями зрения получат возможность посмотреть в театре некоторые спектакли, которые будут адаптированы с помощью современной техники, рассказали в пресс-службе Молодежного театра.
Известно, что средства на тифлокомментирование были выделены 18 российским театрам, в том числе нижнетагильскому культурному учреждению.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция ДК «Юбилейный». Все ремонтные работы на данном объекте планируется завершить осенью 2024 года.