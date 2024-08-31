В Алапаевске мужчины почти сутки измывались над школьницей

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Трое мужчин из Алапаевска подозреваются в изнасиловании, похищении и незаконном лишении свободы 15-летней девочки, сообщает URA.RU.
Маме девочка рассказала, что накануне ее дочь познакомилась с Александром Б. Он предложил ей покататься на машине, а после увез ее в частный дом, где с другими соучастниками изнасиловал ее.
Девушка говорит, что ее заставляли пить алкоголь и что, скорее всего, туда было что-то подмешано. Она несколько раз теряла сознание.
Изначально местный СК отказался возбуждать уголовное дело. Но после вмешательства депутата Госдумы прокурор города взял дело под личный контроль. Двое мужчин уже задержаны.
Напомним, что в Екатеринбурге похитили двух школьников из-за «долга».