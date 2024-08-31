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Updated Сегодня, 08:28

В Алапаевске мужчины почти сутки насиловали школьницу

В Алапаевске мужчины почти сутки измывались над школьницей

31 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Алапаевске мужчины почти сутки насиловали школьницу

В Алапаевске трое мужчин 17 часов насиловали школьницу. Полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело.

Трое мужчин из Алапаевска подозреваются в изнасиловании, похищении и незаконном лишении свободы 15-летней девочки, сообщает URA.RU.

Маме девочка рассказала, что накануне ее дочь познакомилась с Александром Б. Он предложил ей покататься на машине, а после увез ее в частный дом, где с другими соучастниками изнасиловал ее.

Девушка говорит, что ее заставляли пить алкоголь и что, скорее всего, туда было что-то подмешано. Она несколько раз теряла сознание.

Изначально местный СК отказался возбуждать уголовное дело. Но после вмешательства депутата Госдумы прокурор города взял дело под личный контроль. Двое мужчин уже задержаны.

Напомним, что в Екатеринбурге похитили двух школьников из-за «долга».

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Алапаевск#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Изнасилование#Похищение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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