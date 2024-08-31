В Каменске-Уральском бетонная птица упала на голову мальчика

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Published Сегодня, 07:00
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Днем 30 августа бетонная ворона, которая держалась на арматуре в остатках дерева, упала на 2-летнего ребенка. Мальчик потерял сознание. Врачам пришлось зашивать его рану, сообщает Е1.
Мама с двумя детьми гуляла в одном из парков Каменска-Уральского, где и была установлена скульптура. Девочка залезла на «пень», на котором «сидела» фигура птицы. В момент, когда бетонная ворона выпала из «гнезда», пострадавший мальчик находился внизу, под ней.
Отец мальчика — инженер, заявил, что будет разбираться с администрацией города. Он считает, что конструкция была установлена неправильно.
По данным URA.RU, жители неоднократно жаловались на бетонную птицу, но по номерам, которые указаны в парке, никто не отвечал. Жительница города отметила, что скульптуру неоднократно били камнями подростки.
Полиция начала проверку.
Напомним, что в Нижней Туре случайная прохожая поймала выпавшего с 3-го этажа ребенка.