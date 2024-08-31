В Каменске-Уральском бетонная птица упала на голову мальчика

Мама с двумя детьми гуляла в одном из парков Каменска-Уральского, где и была установлена скульптура. Девочка залезла на «пень», на котором «сидела» фигура птицы. В момент, когда бетонная ворона выпала из «гнезда», пострадавший мальчик находился внизу, под ней.