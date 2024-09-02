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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

В Свердловской области прокуратура проверяет завод, где рабочий впал в кому

«Из командировки прямо в кому»: в Красноуральске прокуратура проверяет местный завод

2 сентября 2024, 11:36
Фото: 1MI

В Свердловской области прокуратура проверяет завод, где рабочий впал в кому

Рабочий из Красноуральска в командировке в Екатеринбурге отравился газами, которые возникли в ходе химической реакции. Этого можно было избежать, если бы ему выдали чистую тару.

23-летний грузчик, работающий на одном из заводов Красноуральска, был направлен в командировку в Екатеринбург. Его задачей было наполнить пластиковую тару коагулянтом — средством для очистки воды.

Но емкость, в которую рабочий налил жидкость, была с остатками неизвестного химического вещества, из-за этого произошла реакция, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге мужчина отравился выделившимся газом и впал в кому. На производстве не провели проверку и никак не зафиксировали инцидент. Прокуратура подала в суд, дабы заставить работодателя провести расследование. Теперь за ходом проверки будет следить прокурор.

Напомним, что в Краснотурьинске на рабочего во время уборки оборудования рухнула металлоконструкция.

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#Вадим Бредников#Общество#Травма#Прокуратура#Завод#Командировка#Вредные вещества#Производственная травма#Химия#Токсические вещества#Екатеринбург
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