«Из командировки прямо в кому»: в Красноуральске прокуратура проверяет местный завод

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
23-летний грузчик, работающий на одном из заводов Красноуральска, был направлен в командировку в Екатеринбург. Его задачей было наполнить пластиковую тару коагулянтом — средством для очистки воды.
Но емкость, в которую рабочий налил жидкость, была с остатками неизвестного химического вещества, из-за этого произошла реакция, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге мужчина отравился выделившимся газом и впал в кому. На производстве не провели проверку и никак не зафиксировали инцидент. Прокуратура подала в суд, дабы заставить работодателя провести расследование. Теперь за ходом проверки будет следить прокурор.
Напомним, что в Краснотурьинске на рабочего во время уборки оборудования рухнула металлоконструкция.