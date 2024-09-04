У самолета «Уральских авиалиний» из Антальи отказало управление

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Волгоградской области пилот сообщил, что из-за того, что отказали два автопилота, невозможно соблюдать промежуток вертикального эшелонирования, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».
Когда транспорт стал садиться, пилоты объявили о том, что отказало управление носового колеса. В связи с этим был сделан запрос на тягач для того, чтобы освободить полосу после того, как самолет приземлится.
Самолет в итоге приземлился. Через сутки он снова стал совершать перелеты.
Напомним, в августе 2024 года самолет рейса «Новосибирск — Челябинск» внепланово приземлился в Екатеринбурге из-за плохой погоды.