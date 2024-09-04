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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

У самолета «Уральских авиалиний» из Антальи отказало управление

У самолета «Уральских авиалиний» из Антальи отказало управление

4 сентября 2024, 11:29
Фото: 1MI
Самолет компании «Уральские авиалинии», летевший из Антальи в Москву, оказался технически неисправен.

В Волгоградской области пилот сообщил, что из-за того, что отказали два автопилота, невозможно соблюдать промежуток вертикального эшелонирования, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».

Когда транспорт стал садиться, пилоты объявили о том, что отказало управление носового колеса. В связи с этим был сделан запрос на тягач для того, чтобы освободить полосу после того, как самолет приземлится.

Самолет в итоге приземлился. Через сутки он снова стал совершать перелеты.

Напомним, в августе 2024 года самолет рейса «Новосибирск — Челябинск» внепланово приземлился в Екатеринбурге из-за плохой погоды.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Уральские авиалинии#Пилот#Екатеринбург#Инцидент#Воздушное судно#Экипаж
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