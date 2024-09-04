В Свердловской области пройдет хоровой фестиваль

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
14 сентября 2024 года в Спасо-Преображенском соборе города Невьянска пройдет IV епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина.
Мероприятие начнется в 9:00 с литургии. Далее хоры из городов Свердловской области выступят с богословскими песнопениями.
В конце мероприятия пройдет концерт, где можно будет послушать различные духовные песни. Покупать билеты на фестиваль не нужно — вход бесплатный, сообщают в Нижнетагильской Епархии.
Вячеслав Луканин был известен своим музыкальным талантом. Он выступал во множественных коллективах церкви в начале 20 века. Но с приходом к власти социалистов, его расстреляли. В 2002 году он получил статус священномученика.
Напомним, что в Нижнем Тагиле проходило богослужение в честь царской семьи Николая II.