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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В Свердловской области пройдет хоровой фестиваль

В Свердловской области пройдет хоровой фестиваль

4 сентября 2024, 10:09
Фото: 1MI
В Невьянске пройдет церковный хоровой фестиваль.

14 сентября 2024 года в Спасо-Преображенском соборе города Невьянска пройдет IV епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина.

Мероприятие начнется в 9:00 с литургии. Далее хоры из городов Свердловской области выступят с богословскими песнопениями.

В конце мероприятия пройдет концерт, где можно будет послушать различные духовные песни. Покупать билеты на фестиваль не нужно — вход бесплатный, сообщают в Нижнетагильской Епархии.

Вячеслав Луканин был известен своим музыкальным талантом. Он выступал во множественных коллективах церкви в начале 20 века. Но с приходом к власти социалистов, его расстреляли. В 2002 году он получил статус священномученика.

Напомним, что в Нижнем Тагиле проходило богослужение в честь царской семьи Николая II.

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