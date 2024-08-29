Очевидец рассказал подробности о вечеринке курсантов-полицейских в Нижнем Тагиле

Как оказалось, никакого алкоголя на «вечеринке» не было, так как место, где учатся курсанты — ЦПП, является режимным объектом. Пронести на его территорию алкоголь просто невозможно. Однако выяснить, почему выбор будущих полицейских пал на такой жанр музыки, не удалось, рассказал один из курсантов для URA.RU.