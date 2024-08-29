Очевидец рассказал подробности о вечеринке курсантов-полицейских в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Как оказалось, никакого алкоголя на «вечеринке» не было, так как место, где учатся курсанты — ЦПП, является режимным объектом. Пронести на его территорию алкоголь просто невозможно. Однако выяснить, почему выбор будущих полицейских пал на такой жанр музыки, не удалось, рассказал один из курсантов для URA.RU.
Напомним, что случай произошел 28 августа. Очевидцы рассказали, как видели танцующих курсантов под песни группы «Бутырка». Будет проведена проверка.