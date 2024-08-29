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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Очевидец рассказал подробности о вечеринке курсантов-полицейских в Нижнем Тагиле

Очевидец рассказал подробности о вечеринке курсантов-полицейских в Нижнем Тагиле

29 августа 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле очевидец поделился подробностями о тусовке курсантов-полицейских, на которой они слушали блатную музыку.

Как оказалось, никакого алкоголя на «вечеринке» не было, так как место, где учатся курсанты — ЦПП, является режимным объектом. Пронести на его территорию алкоголь просто невозможно. Однако выяснить, почему выбор будущих полицейских пал на такой жанр музыки, не удалось, рассказал один из курсантов для URA.RU.

Напомним, что случай произошел 28 августа. Очевидцы рассказали, как видели танцующих курсантов под песни группы «Бутырка». Будет проведена проверка.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Алкоголь#Песни#Вечеринка#Курсанты#Екатеринбург
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