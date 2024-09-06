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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:28

Четыре тонны поддельного алкоголя обнаружили в цехе в Заречном

Четыре тонны поддельного алкоголя обнаружили в цехе в Заречном

6 сентября 2024, 09:26
Фото: 1MI
В Заречном обнаружили цех, в которых изготовлялись тонны некачественных алкогольных напитков.

Так, из цеха была изъята контрафактная спиртная продукция «Старый Кенигсберг», «Арарат», Pertsoff и другой товар. Всего изъяли четыре тонны, пишет Ура.ру.

В настоящий момент проводится специальное исследование. По результатам экспертизы будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Карпинске был закрыт на 30 суток цех по производству роллов из-за найденных нарушений. Решение о закрытии было принято после проведенной проверки.

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