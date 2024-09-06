Четыре тонны поддельного алкоголя обнаружили в цехе в Заречном

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Так, из цеха была изъята контрафактная спиртная продукция «Старый Кенигсберг», «Арарат», Pertsoff и другой товар. Всего изъяли четыре тонны, пишет Ура.ру.
В настоящий момент проводится специальное исследование. По результатам экспертизы будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Карпинске был закрыт на 30 суток цех по производству роллов из-за найденных нарушений. Решение о закрытии было принято после проведенной проверки.