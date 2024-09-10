Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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С 1965 года Демин совмещал учебу в юридическом институте со службой в милиции. Он дослужился до звания генерала и занимал должность начальника УВД регионального облисполкома.
С 1994 года Демин стал руководителем высшей школы МВД, которая в 1996 году стала УрЮИ. Кроме того, в первые же годы его работы в вузе появились новые кафедры и факультеты, а также открылись филиалы в Челябинске и Кургане, рассказали в пресс-службе института.
Сотрудники института выразили соболезнования родственникам и друзьям Владимира Демина. Дата прощания с ним на данный момент неизвестна.
Напомним, в Нижнем Тагиле скончался 85-летний заслуженный сотрудник УВЗ.