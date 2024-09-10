Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни

С 1994 года Демин стал руководителем высшей школы МВД, которая в 1996 году стала УрЮИ. Кроме того, в первые же годы его работы в вузе появились новые кафедры и факультеты, а также открылись филиалы в Челябинске и Кургане, рассказали в пресс-службе института.