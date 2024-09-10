tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Мошенники в Свердловской области стали чаще действовать от лица правоохранителей

Мошенники в Свердловской области стали чаще действовать от лица правоохранителей

10 сентября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники в Свердловской области чаще стали представляться сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2024 года.

Свердловчанам приходят в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения якобы от представителей правоохранительных, государственных и надзорных органов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Злоумышленники выясняют у граждан мнение по политическим вопросам, пишут о том, что нужно совершить определенные действия и так далее. При получении подобных сообщений рекомендуют не вступать в диалог и не переходить по ссылкам.

Напомним, житель села под Нижним Тагилом отправил аферистам почти 800 тысяч рублей.

В Екатеринбурге мошенники пишут местным жителям от имени главы города
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Свердловской области добилась отмены кредита, который взяли мошенникиГлава группы мошенников в Свердловской области приговорен к 4,5 годам тюрьмыЖитель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам почти 800 тысяч
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Полиция#Криминал#Соцсети#ЧП#Мошенники#Сообщение#Мессенджер#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле на НТМК загорелся газ в доменной печи
Сегодня, 08:54
Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:08
Генерал милиции в Екатеринбурге скончался на 82 году жизни
Сегодня, 03:56
Двух жителей Свердловской области отправили в тюрьму за теракты на ж/д путях
Сегодня, 04:49
Ремонт коксовой батареи №10 снизит выбросы ЕВРАЗ НТМК в Тагиле в год на 1,5%
Вчера, 12:01