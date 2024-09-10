Мошенники в Свердловской области стали чаще действовать от лица правоохранителей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Свердловчанам приходят в соцсетях и мессенджерах фейковые сообщения якобы от представителей правоохранительных, государственных и надзорных органов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Злоумышленники выясняют у граждан мнение по политическим вопросам, пишут о том, что нужно совершить определенные действия и так далее. При получении подобных сообщений рекомендуют не вступать в диалог и не переходить по ссылкам.
Напомним, житель села под Нижним Тагилом отправил аферистам почти 800 тысяч рублей.