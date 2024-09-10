По итогам выборов в депутатском корпусе ЕР пройдет обновление на 87%

Уточняется, что «Единая Россия» выдвинула свыше 36 тысяч кандидатов на участие в распределении тридцати пяти тысяч мандатов. По итогам ЕДГ-2024 во всех регионах победу одержали единороссы, причем с большим отрывом. Об этом рассказал председатель высшего совета партии Борис Грызлов. Это значит, что граждане согласны с политикой главы государства и готовы доверить «Единой России» проводить курс президента на всех уровнях власти и управления. По мнению Бориса Грызлова, самым главным результатом состоявшихся выборов можно назвать беспрецедентно высокий уровень обновления. Дело в том, что 80% победивших единороссов — новые лица, передает mkset.ru.