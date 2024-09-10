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По итогам выборов в депутатском корпусе ЕР пройдет обновление на 87%

По итогам выборов в депутатском корпусе ЕР пройдет обновление на 87%

10 сентября 2024, 10:04
Фото: ER.RU
Участники совместного заседания президиума генсовета «Единой России» и бюро высшего совета рассказали о предварительных результатах единого дня голосования (ЕДГ-2024). Итоги также были озвучены на брифинге в ТАСС.

Уточняется, что «Единая Россия» выдвинула свыше 36 тысяч кандидатов на участие в распределении тридцати пяти тысяч мандатов. По итогам ЕДГ-2024 во всех регионах победу одержали единороссы, причем с большим отрывом. Об этом рассказал председатель высшего совета партии Борис Грызлов. Это значит, что граждане согласны с политикой главы государства и готовы доверить «Единой России» проводить курс президента на всех уровнях власти и управления. По мнению Бориса Грызлова, самым главным результатом состоявшихся выборов можно назвать беспрецедентно высокий уровень обновления. Дело в том, что 80% победивших единороссов — новые лица, передает mkset.ru.

Итогами выборов в Государственную думу поделился врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев. Члены «Единой России» получили все три разыгрываемых мандата: Виктория Абрамченко и Олег Матыцин, которых выдвинула партия, набрали 75% и 68% соответственно. Николай Шульгинов сам выдвинул свою кандидатуру и набрал на выборах 55%.

Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 регионе России. На этом уровне также выиграли единороссы. Уточняется, что в четырех субъектах глав выбирает законодательное собрание. В ХМАО и Ингушетии выборы уже состоялись, а в двух субъектах еще должны состояться.

Выборы в заксобрание проводились в 13 регионах. Единороссы на них в среднем по стране набрали 64,6%.

По итогам ЕДГ-2024 «Единая Россия» получила 82% мандатов, разыгрываемых по выборам в законодательные собрания регионов (в 2019 году у партии их было 66%), а на выборах в представительные органы муниципальных образований партия получила 85% мандатов (по сравнению с 64% в 2019 году).

Владимир Якушев подчеркнул, что триста восемь участников СВО — единороссов одержали победу в ЕДГ-2024. Это подавляющее большинство от общего количества кандидатов данной категории, выдвинутых ЕР, — 81%. Во время всей кампании они получали поддержку партии. По специальному направлению работа высшая партийная школа. По словам Якушева, это беспрецедентно высокий результат по сравнению с другими партиями, которые также выдвигали кандидатуры участников спецоперации. Об этом сообщается на сайте «Единой России» ER.RU.

Депутатский корпус по итогам единого дня голосования будет обновлен на 87%. Отметим, что уже в процессе выборов партия начала готовиться к федеральной кампании — 2026.

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