Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль предоставление лекарств блогеру со СМА

Posted 11 сентября, 09:07
Published 11 сентября, 09:07
Modified 11 сентября, 09:09
Updated 11 сентября, 09:09
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее ходе, сообщают в пресс-службе СК РФ.
Такое решение было вынесено после обращения его матери к главе СК.
В апреле 2024 года суд обязал Минздрав обеспечить блогера необходимыми препаратами и дал на это три месяца, однако по истечению срока Илья Сорокин так и не получил лекарства.
Напомним, что Екатеринбургскую полицию заставили извиниться перед отцом Миши Бахтинка, который болеет СМА.