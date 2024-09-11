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Posted 11 сентября, 09:07

Published 11 сентября, 09:07

Modified 11 сентября, 09:09

Updated 11 сентября, 09:09

Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль предоставление лекарств блогеру со СМА

Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль предоставление лекарств блогеру со СМА

11 сентября 2024, 09:07
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль предоставление жизненно необходимых лекарств Илье Сорокину, блогеру из Екатеринбурга, со СМА.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее ходе, сообщают в пресс-службе СК РФ.

Такое решение было вынесено после обращения его матери к главе СК.

В апреле 2024 года суд обязал Минздрав обеспечить блогера необходимыми препаратами и дал на это три месяца, однако по истечению срока Илья Сорокин так и не получил лекарства.

Напомним, что Екатеринбургскую полицию заставили извиниться перед отцом Миши Бахтинка, который болеет СМА.

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