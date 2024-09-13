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Posted 13 сентября, 09:16

Published 13 сентября, 09:16

Modified 13 сентября, 09:18

Updated 13 сентября, 09:18

В Свердловской области создадут центр для реинтеграции бывших заключенных

В Свердловской области создадут центр для реинтеграции бывших заключенных

13 сентября 2024, 09:16
Фото: 1MI
В Свердловской области ФСИН, церковь и благотворительный фонд подписали соглашение о создании центра реинтеграции в общество бывших заключенных.

В центре будут оказывать юридические и психологические услуги, экс-заключенным будут помогать найти работу. В церкви добавили, что цели у всех трех организаций совпадают — вернуть человека в общество и сделать мир немного добрее, пишет «МК-Екатеринбург».

В ФСИН добавили, что с начала 2024 года 727 заключенных обратились к ним за помощью в реинтеграции и социализации.

Напомним, что в Нижнем Тагиле открыли первый «IT-клуб».

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Помощь#Церковь#Благотворительность#Тюрьма#Благотворительный фонд#Заключенные#ФСИН#Екатеринбург
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