В Свердловской области создадут центр для реинтеграции бывших заключенных

Posted 13 сентября, 09:16
Published 13 сентября, 09:16
Modified 13 сентября, 09:18
Updated 13 сентября, 09:18
В центре будут оказывать юридические и психологические услуги, экс-заключенным будут помогать найти работу. В церкви добавили, что цели у всех трех организаций совпадают — вернуть человека в общество и сделать мир немного добрее, пишет «МК-Екатеринбург».
В ФСИН добавили, что с начала 2024 года 727 заключенных обратились к ним за помощью в реинтеграции и социализации.
Напомним, что в Нижнем Тагиле открыли первый «IT-клуб».