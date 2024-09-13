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Posted 13 сентября, 13:59

Published 13 сентября, 13:59

Modified 13 сентября, 14:01

Updated 13 сентября, 14:01

В Свердловской области участников СВО освободили от долгов

В Свердловской области участников СВО освободили от долгов

13 сентября 2024, 13:59
Фото: 1MI
В Свердловской области приставы освободили участников СВО от долгов на сумму около миллиарда рублей.

Почти 10 тысяч дел были прекращены судебными приставами. В ФССП сообщили, что эта работа ведется с начала 2024 года.

В ведомстве также отметили, что существует «горячая линия», куда участники СВО могут обратиться с вопросами о прекращении в отношении их исполнительного производства. А при личном обращении семьи и сами бойцы могут пройти без очереди.

19 августа стало известно о том, что судебные приставы будут заниматься не только взысканием долгов, но и агитацией на прохождение военной службы.

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