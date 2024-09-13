В Свердловской области участников СВО освободили от долгов

Posted 13 сентября, 13:59
Published 13 сентября, 13:59
Modified 13 сентября, 14:01
Updated 13 сентября, 14:01
Почти 10 тысяч дел были прекращены судебными приставами. В ФССП сообщили, что эта работа ведется с начала 2024 года.
В ведомстве также отметили, что существует «горячая линия», куда участники СВО могут обратиться с вопросами о прекращении в отношении их исполнительного производства. А при личном обращении семьи и сами бойцы могут пройти без очереди.
19 августа стало известно о том, что судебные приставы будут заниматься не только взысканием долгов, но и агитацией на прохождение военной службы.