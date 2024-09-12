Бойца СВО из Свердловской области спас от смерти нательный крестик

Posted 12 сентября, 12:08
Published 12 сентября, 12:08
Modified 12 сентября, 12:10
Updated 12 сентября, 12:10
Боец СВО родом из поселка Верхнее Дуброво чудесным образом выжил после атаки дрона. Все благодаря нательному крестику и армейскому жетону, которые мужчина носил на цепочке, пишет депутат Вячеслав Вегнер на своей странице «Вконтакте».
Во время передислокации по открытой местности автомобиль, в котором ехал боец, атаковал дрон. Благодаря системе радиоподавления дрон не смог попасть в машину, но все равно взорвался в непосредственной близости.
Один из осколков попал в грудь бойцу, если бы не крестик с жетоном, мужчина мог бы погибнуть.
Напомним, что власти Екатеринбурга решили назвать один из скверов города именем героя спецоперации.