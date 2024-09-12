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Posted 12 сентября, 12:08

Published 12 сентября, 12:08

Modified 12 сентября, 12:10

Updated 12 сентября, 12:10

Бойца СВО из Свердловской области спас от смерти нательный крестик

Бойца СВО из Свердловской области спас от смерти нательный крестик

12 сентября 2024, 12:08
Фото: Вячеслав Вегнер
Бойца СВО из Свердловской области спас от смерти нательный крестик, который не дал осколку дрона проникнуть глубже и убить бойца.

Боец СВО родом из поселка Верхнее Дуброво чудесным образом выжил после атаки дрона. Все благодаря нательному крестику и армейскому жетону, которые мужчина носил на цепочке, пишет депутат Вячеслав Вегнер на своей странице «Вконтакте».

Во время передислокации по открытой местности автомобиль, в котором ехал боец, атаковал дрон. Благодаря системе радиоподавления дрон не смог попасть в машину, но все равно взорвался в непосредственной близости.

Один из осколков попал в грудь бойцу, если бы не крестик с жетоном, мужчина мог бы погибнуть.

Напомним, что власти Екатеринбурга решили назвать один из скверов города именем героя спецоперации.

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