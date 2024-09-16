Комиссия по помилованию рассмотрела прошение свердловского экс-священника Сергия

Напомним, что Николай Романов в 2020 году осужден на 6 лет и 11 месяцев за экстремизм и сектантство после захвата Среднеуральского женского монастыря. Также его лишили сана. Наказание отец Сергий отбывает в колонии Нижнего Тагила. Летом бывший священнослужитель решил подать прошения о помиловании.