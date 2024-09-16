Комиссия по помилованию рассмотрела прошение свердловского экс-священника Сергия

Posted 16 сентября, 16:25
Published 16 сентября, 16:25
Modified 16 сентября, 16:27
Updated 16 сентября, 16:27
Что именно решила комиссия, пока не известно, детали не разглашаются. Протокол заседания подан на подпись губернатору Евгению Куйвашеву, пишет Ura.ru со ссылкой на консультанта аппарата свердловского омбудсмена Людмилу Панову.
Окончательное решение по делу экс-священника должен принять Владимир Путин. Ранее отец Сергий также написал прошение на имя патриарха Кирилла.
Напомним, что Николай Романов в 2020 году осужден на 6 лет и 11 месяцев за экстремизм и сектантство после захвата Среднеуральского женского монастыря. Также его лишили сана. Наказание отец Сергий отбывает в колонии Нижнего Тагила. Летом бывший священнослужитель решил подать прошения о помиловании.