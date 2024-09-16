В поселке Свердловской области столкнулись два подростка на мотоциклах

Posted 16 сентября, 03:20
Published 16 сентября, 03:20
Modified 16 сентября, 03:22
Updated 16 сентября, 03:22
Подросток ехал на большой скорости и, не справившись с управлением, влетел в другой мототранспорт, которым управлял 17-летний молодой человек и вез с собой 15-летнего пассажира, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В столкновении получил травму пассажир — у него оказалась сломана нога. Пострадавшего отвезли в медучреждение. У обоих водителей не имелось прав и госномеров на транспортных средствах. Известно, что они сами собрали мотоциклы.
Напомним, 12 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал байкер.