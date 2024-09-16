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Posted 16 сентября, 03:20

Published 16 сентября, 03:20

Modified 16 сентября, 03:22

Updated 16 сентября, 03:22

В поселке Свердловской области столкнулись два подростка на мотоциклах

В поселке Свердловской области столкнулись два подростка на мотоциклах

16 сентября 2024, 03:20
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В поселке Павда Свердловской области столкнулись два молодых человека на мотоциклах. ДТП случилось на улице Ленина.

Подросток ехал на большой скорости и, не справившись с управлением, влетел в другой мототранспорт, которым управлял 17-летний молодой человек и вез с собой 15-летнего пассажира, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В столкновении получил травму пассажир — у него оказалась сломана нога. Пострадавшего отвезли в медучреждение. У обоих водителей не имелось прав и госномеров на транспортных средствах. Известно, что они сами собрали мотоциклы.

Напомним, 12 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле столкнулись автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал байкер.

Стали известны подробности ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле
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