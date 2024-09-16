Вандалы испохабили надписями стелу «Европа — Азия» в поселке Уралец

Posted 16 сентября, 15:28
Published 16 сентября, 15:28
Modified 16 сентября, 15:29
Updated 16 сентября, 15:29
Установленная в 1960 году стела «Европа — Азия» в последние месяцы стала объектом пристального внимания со стороны вандалов. Об очередном случае рассказал подписчик паблика «Типичный тагильчанин».
Напомним, что буквально неделю назад неизвестные отодрали букву «а» в слове «Европа». Теперь властям придется не только восстанавливать надпись, но и отмывать написанные черной краской ругательства.
Стела «Европа — Азия» символизирует освоение СССР космоса и была установлена в честь запуска первых искусственных спутников Земли.
Ранее под Екатеринбургом неизвестные надругались над могилой участника СВО.