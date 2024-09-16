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Posted 16 сентября, 15:28

Published 16 сентября, 15:28

Modified 16 сентября, 15:29

Updated 16 сентября, 15:29

В тагильском поселке Уралец вандалы снова испортили стелу «Европа — Азия»

Вандалы испохабили надписями стелу «Европа — Азия» в поселке Уралец

16 сентября 2024, 15:28
Фото: «Типичный тагильчанин"/Эдуард Рыбаков

В тагильском поселке Уралец вандалы снова испортили стелу «Европа — Азия»

В тагильском поселке Уралец вандалы второй раз за короткое время повредили стелу «Европа — Азия».

Установленная в 1960 году стела «Европа — Азия» в последние месяцы стала объектом пристального внимания со стороны вандалов. Об очередном случае рассказал подписчик паблика «Типичный тагильчанин».

Напомним, что буквально неделю назад неизвестные отодрали букву «а» в слове «Европа». Теперь властям придется не только восстанавливать надпись, но и отмывать написанные черной краской ругательства.

Стела «Европа — Азия» символизирует освоение СССР космоса и была установлена в честь запуска первых искусственных спутников Земли.

Ранее под Екатеринбургом неизвестные надругались над могилой участника СВО.

«Вы люди вообще?» Вандалы отодрали букву «А» со стелы «Европа-Азия» под Тагилом
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#Лидия Шиманаева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Вандалы#Екатеринбург#Стела#Надписи
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