Полицейские в Екатеринбурге увезли 50 мигрантов во время облавы

Posted 19 сентября, 03:51
Published 19 сентября, 03:51
Modified 19 сентября, 03:53
Updated 19 сентября, 03:53
По итогам рейда правоохранители задержали 50 человек. По словам очевидца, всех посадили в автобус и увезли, пишет Ура.ру.
Данный рейд является плановым профилактическим мероприятием. О его результатах будет известно позднее, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, в Екатеринбурге на Старой Сортировке полицейские устроили рейд среди мигрантов. В итоге было задержано несколько десятков человек.