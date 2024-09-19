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Posted 19 сентября, 03:51

Published 19 сентября, 03:51

Modified 19 сентября, 03:53

Updated 19 сентября, 03:53

Полицейские в Екатеринбурге увезли 50 мигрантов во время облавы

Полицейские в Екатеринбурге увезли 50 мигрантов во время облавы

19 сентября 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге полицейские провели рейд в Чкаловском районе среди мигрантов, чтобы выявить нелегалов.

По итогам рейда правоохранители задержали 50 человек. По словам очевидца, всех посадили в автобус и увезли, пишет Ура.ру.

Данный рейд является плановым профилактическим мероприятием. О его результатах будет известно позднее, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге на Старой Сортировке полицейские устроили рейд среди мигрантов. В итоге было задержано несколько десятков человек.

В Екатеринбурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов
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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Полиция#Рейд#Мигранты#Мероприятие#Нелегалы#Екатеринбург#Облава
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