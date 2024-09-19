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Posted 19 сентября, 11:51

Published 19 сентября, 11:51

Modified 19 сентября, 11:53

Updated 19 сентября, 11:53

Студентка в Екатеринбурге захламила съемную квартиру

Студентка в Екатеринбурге захламила съемную квартиру

19 сентября 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девушка захламила вещами и мусором арендованную квартиру на Уральской улице.

Хозяева жилья увидели беспорядок случайно, когда с ними связались сотрудники коммунальной службы и попросили открыть дверь, чтобы проверить квартиру, рассказали в группе ВКонтакте «Злой Екатеринбург».

По словам владелицы, девушка жила в этой квартире год. Раз в несколько месяцев жилье проверяли. Летом студентка сообщила, что уезжает до сентября к себе в Читу на время каникул.

Фото: Группа ВКонтакте «Злой Екатеринбург»

Женщина приехала на квартиру вместе с мужем. Мусор вперемешку с вещами валялся в комнате, спальне и даже в ванной комнате.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге арендодателю для того, чтобы выгнать съемщика из квартиры за долги, пришлось проникать внутрь через балкон, так как должник закрылся изнутри.

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