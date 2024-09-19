Студентка в Екатеринбурге захламила съемную квартиру

Posted 19 сентября, 11:51
Published 19 сентября, 11:51
Modified 19 сентября, 11:53
Updated 19 сентября, 11:53
Хозяева жилья увидели беспорядок случайно, когда с ними связались сотрудники коммунальной службы и попросили открыть дверь, чтобы проверить квартиру, рассказали в группе ВКонтакте «Злой Екатеринбург».
По словам владелицы, девушка жила в этой квартире год. Раз в несколько месяцев жилье проверяли. Летом студентка сообщила, что уезжает до сентября к себе в Читу на время каникул.
Женщина приехала на квартиру вместе с мужем. Мусор вперемешку с вещами валялся в комнате, спальне и даже в ванной комнате.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге арендодателю для того, чтобы выгнать съемщика из квартиры за долги, пришлось проникать внутрь через балкон, так как должник закрылся изнутри.