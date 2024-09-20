Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего первоклассника

Posted 20 сентября, 16:00
Published 20 сентября, 16:00
Modified 20 сентября, 16:02
Updated 20 сентября, 16:02
Семилетний Махмадзода Абдулло вышел из транспорта около 13:00 в пятницу, 20 сентября, и пропал. Ориентировку на ребенка разослала полиция Екатеринбурга.
У мальчика темные волосы и глаза, рост около 100 сантиметров, при себе был синий рюкзак. Одет несовершеннолетний был в бежево-серый спортивный костюм и белые кроссовки.
Накануне, 19 сентября, в Екатеринбурге бесследно исчез 15-летний подросток. Впоследствии он был найден живым.