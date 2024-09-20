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Posted 20 сентября, 16:00

Published 20 сентября, 16:00

Modified 20 сентября, 16:02

Updated 20 сентября, 16:02

В Екатеринбурге пропал семилетний мальчик

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшего первоклассника

20 сентября 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге пропал семилетний мальчик

В Екатеринбурге правоохранители объявили в розыск семилетнего мальчика, которого в последний раз видели днем на остановке. После этого ребенок пропал.

Семилетний Махмадзода Абдулло вышел из транспорта около 13:00 в пятницу, 20 сентября, и пропал. Ориентировку на ребенка разослала полиция Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба полиции Екатеринбурга

У мальчика темные волосы и глаза, рост около 100 сантиметров, при себе был синий рюкзак. Одет несовершеннолетний был в бежево-серый спортивный костюм и белые кроссовки.

Накануне, 19 сентября, в Екатеринбурге бесследно исчез 15-летний подросток. Впоследствии он был найден живым.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Полиция#Поиски#Пропал ребенок#Екатеринбург
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