В спортивно-адаптивной школе в Нижнем Тагиле открылось новое отделение

Posted 24 сентября, 04:56
Published 24 сентября, 04:56
Modified 24 сентября, 04:58
Updated 24 сентября, 04:58
Идея создания отделения адаптивного футбола возникла около года назад на встрече мэра с командой, которая победила в соревнованиях по адаптивному футболу в Сочи, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
В отделении поставили новое оборудование для спортсменов, которое было закуплено на средства муниципалитета и депутатов гордумы. По словам главы команды «Шаг вперед» Александра Кочеткова, с новой техникой у спортсменов появится возможность участвовать в сборной РФ.
Также на деньги президентского гранта, который получили футболисты-колясочники, будут приобретены еще несколько колясок для тренировок и соревнований.
Напомним, в Екатеринбурге открылась пожарно-спасательная школа, на базе которой будет работать «Школа безопасности».