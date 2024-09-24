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Posted 24 сентября, 04:56

Published 24 сентября, 04:56

Modified 24 сентября, 04:58

Updated 24 сентября, 04:58

В спортивно-адаптивной школе в Нижнем Тагиле открылось новое отделение

В спортивно-адаптивной школе в Нижнем Тагиле открылось новое отделение

24 сентября 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле открылось отделение футбола на электроколясках в спортшколе имени Михалины Лысовой.

Идея создания отделения адаптивного футбола возникла около года назад на встрече мэра с командой, которая победила в соревнованиях по адаптивному футболу в Сочи, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В отделении поставили новое оборудование для спортсменов, которое было закуплено на средства муниципалитета и депутатов гордумы. По словам главы команды «Шаг вперед» Александра Кочеткова, с новой техникой у спортсменов появится возможность участвовать в сборной РФ.

Также на деньги президентского гранта, который получили футболисты-колясочники, будут приобретены еще несколько колясок для тренировок и соревнований.

Напомним, в Екатеринбурге открылась пожарно-спасательная школа, на базе которой будет работать «Школа безопасности».

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