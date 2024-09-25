Клуб Bla Bla Bar в Екатеринбурге закрывается после проверок

Posted 25 сентября, 04:11
Published 25 сентября, 04:11
Modified 25 сентября, 04:13
Updated 25 сентября, 04:13
По итогам проверки было выявлено, что здание, где располагался клуб, предназначено для других организаций. В связи с этим он откроется в другом месте, рассказали представители Bla Bla Bar в соцсетях.
Где именно заведение снова откроется — на данный момент неизвестно.
Напомним, проверка клуба началась 16 августа 2024 года. В процессе оказалось, что здесь были нарушены правила пожарной безопасности, в связи с чем работу приостановили до устранения нарушений.