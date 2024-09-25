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Posted 25 сентября, 04:11

Published 25 сентября, 04:11

Modified 25 сентября, 04:13

Updated 25 сентября, 04:13

Клуб Bla Bla Bar в Екатеринбурге закрывается после проверок

Клуб Bla Bla Bar в Екатеринбурге закрывается после проверок

25 сентября 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге после проверок закроется популярный клуб Bla Bla Bar. Известно, что он скоро откроется в другом месте.

По итогам проверки было выявлено, что здание, где располагался клуб, предназначено для других организаций. В связи с этим он откроется в другом месте, рассказали представители Bla Bla Bar в соцсетях.

Где именно заведение снова откроется — на данный момент неизвестно.

Напомним, проверка клуба началась 16 августа 2024 года. В процессе оказалось, что здесь были нарушены правила пожарной безопасности, в связи с чем работу приостановили до устранения нарушений.

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