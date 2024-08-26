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В Свердловской области оштрафовали глав округов за отсутствие табличек для незрячих

В Свердловской области оштрафовали глав округов за отсутствие табличек для незрячих

26 августа 2024, 08:54
Фото: 1MI
В Свердловской области оштрафовали глав Верхнего Дуброва и ЗАТО Уральский за отсутствие табличек со шрифтом Брайля на здании администрации.

Во время прокурорской проверки было выявлено, что на фасаде и внутри зданий администраций городских округов нет табличек Брайля, предназначенных для незрячих людей.

Кроме того, у входа нет кнопки вызова помощи, а на ступеньках нет контрастных полос, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим глав вышеуказанных муниципалитетов были оштрафованы на две тысячи рублей каждый.

Напомним, в Екатеринбурге были оштрафованы хозяева катеров за отсутствие документов, разрешающими заниматься такой деятельностью.

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