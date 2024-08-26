В Свердловской области оштрафовали глав округов за отсутствие табличек для незрячих

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Во время прокурорской проверки было выявлено, что на фасаде и внутри зданий администраций городских округов нет табличек Брайля, предназначенных для незрячих людей.
Кроме того, у входа нет кнопки вызова помощи, а на ступеньках нет контрастных полос, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с этим глав вышеуказанных муниципалитетов были оштрафованы на две тысячи рублей каждый.
Напомним, в Екатеринбурге были оштрафованы хозяева катеров за отсутствие документов, разрешающими заниматься такой деятельностью.