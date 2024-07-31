Фирма в Екатеринбурге незаконно выдавала займы и получила крупный штраф

Лицензии на кредитование и выдачи займов у фирмы не было, таким правом обладают только банки или микрофинансовые организации. По решению суда компания-нарушитель должна заплатить за противоправные действия крупную сумму. У компании «Урал Лизинг 66» еще есть время обжаловать приговор.