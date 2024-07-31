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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Екатеринбурге компанию оштрафовали за выдачу займов под залог

Фирма в Екатеринбурге незаконно выдавала займы и получила крупный штраф

31 июля 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге компанию оштрафовали за выдачу займов под залог

Компания «Урал Лизинг 66» оформляла клиентам потребительские займы, хотя по закону таких прав не имела. Теперь владельцам придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

При этом свердловчан заставляли подписывать договоры под залог имущества, информирует пресс-служба прокуратуры региона.

Лицензии на кредитование и выдачи займов у фирмы не было, таким правом обладают только банки или микрофинансовые организации. По решению суда компания-нарушитель должна заплатить за противоправные действия крупную сумму. У компании «Урал Лизинг 66» еще есть время обжаловать приговор.

Ранее на той же схеме обмана погорел ломбард в Первоуральске. Здесь людям выдавали кредиты под залог электроники.

Прокуратура избавила свердловчанку от навязанного кредита на вибромассажную накидку
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Нарушение#Штраф#Финансы#Екатеринбург
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