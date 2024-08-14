В Екатеринбурге прокуратура нашла 6000 нарушений в работе полиции

За первые 6 месяцев 2024 года прокуратура выявила почти 6000 нарушений в области приема и проверки заявлений о преступлении. Прокуроры отменили все незаконно выписанные отказы в возбуждении уголовных дел и отправили их на повторную проверку, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.