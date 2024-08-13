В Екатеринбурге от полицейского требуют принести извинения перед отцом Миши Бахтина

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Как сообщает издание URA.RU, прокуратура области направила руководителю свердловской полиции Александру Мешкову уведомление с требованием принести извинения Дмитрию Бахтину.
15 февраля выступая с одиночным пикетом Дмитрия арестовали. Он требовал обеспечить его сына с редким заболеванием — препаратом «Рисдиплам». Пикет прошёл в день, когда Екатеринбург посещал Владимир Путин.
Семья Бахтиных обращалась в соответствующие органы с требованием признать арест незаконным и письменно извиниться, но ответа в установленные сроки не получила. А просьба об извинениях была проигнорирована.
Сейчас, согласно закону «О полиции», перед отцом Миши Бахтина должен извиниться либо сам сотрудник, проводивший задержание, либо его руководитель.
29 мая стало известно о том, что Дмитрий отсудил у МВД 55 тысяч рублей компенсации за задержание во время пикета.
Напомним, что в Екатеринбурге ввели карантин по бешенству из-за лисицы, которую нашли мертвой на территории детского сада.