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В Екатеринбурге от полицейского требуют принести извинения перед отцом Миши Бахтина

В Екатеринбурге от полицейского требуют принести извинения перед отцом Миши Бахтина

13 августа 2024, 15:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге от полицейского требуют принести извинения перед отцом Миши Бахтина, которого арестовали в день визита Владимира Путина.

Как сообщает издание URA.RU, прокуратура области направила руководителю свердловской полиции Александру Мешкову уведомление с требованием принести извинения Дмитрию Бахтину.

15 февраля выступая с одиночным пикетом Дмитрия арестовали. Он требовал обеспечить его сына с редким заболеванием — препаратом «Рисдиплам». Пикет прошёл в день, когда Екатеринбург посещал Владимир Путин.

Семья Бахтиных обращалась в соответствующие органы с требованием признать арест незаконным и письменно извиниться, но ответа в установленные сроки не получила. А просьба об извинениях была проигнорирована.

Сейчас, согласно закону «О полиции», перед отцом Миши Бахтина должен извиниться либо сам сотрудник, проводивший задержание, либо его руководитель.

29 мая стало известно о том, что Дмитрий отсудил у МВД 55 тысяч рублей компенсации за задержание во время пикета.

Напомним, что в Екатеринбурге ввели карантин по бешенству из-за лисицы, которую нашли мертвой на территории детского сада.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Полиция#Извинения#Екатеринбург#СМА#Инцидент#Редкая болезнь
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