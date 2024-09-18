В Свердловской области подешевела курица

Posted 18 сентября, 13:43
Published 18 сентября, 13:43
Modified 18 сентября, 13:45
Updated 18 сентября, 13:45
В Свердловской области инфляция замедлила темпы своего роста. Показатель составил 8,7%, что на 0,4% меньше, чем в июле, сообщили в Уральском отделении Банка России.
Основные факторы такого явления — повышение количества товаров на рынке и укрепление рубля.
Благодаря ввозу куриного мяса без пошлин и оживлению заводов после эпидемий птичьих болезней цена за килограмм курятины упала. Однако точное число не сообщается. Цены на груши тоже упали, но вот стоимость других фруктов продолжает расти.
Напомним, что по всей России вырастут цены на новые автомобили.