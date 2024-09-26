Современное на смену устаревшему: каким станет рынок «Центральный» в Нижнем Тагиле

Posted 26 сентября, 11:58
Published 26 сентября, 11:58
Modified 26 сентября, 12:16
Updated 26 сентября, 12:16
Центральный торговый комплекс, расположенный на улице Газетной, возвели еще в 1962 году. Первое его название, которое используется тагильчанами и по сей день, звучит как «Колхозный рынок». Чуть позже объект стал «Центральным», сегодня же — это полноценный ТЦ с большим числом предложений: от верхней одежды и товаров повседневного спроса до продуктов питания и локации для детского досуга. Однако обновление продолжается: напротив главного здания строятся еще два небольших. Рассказываем, как изменится облик площади и что появится на строящихся торговых точках.
В 2015 году рынок перестал быть муниципальной собственностью. Новым владельцем стало ООО «ЦТК», приобретя объект за 120 миллионов рублей.
Еще 10 лет назад одно из самых популярных мест в Нижнем Тагиле было заполнено палатками, как на улице, так и внутри основного здания, в котором, кстати, не было даже вентиляции.
Когда мы впервые пришли сюда, это было, по моему мнению, темное здание с непонятной архитектурой. Вокруг — очень много продавцов, кто-то из них достаточно агрессивен в своей работе. Из разряда: «Посмотри, померяй и купи». Зайти на сам рынок было достаточно тяжело, особенно если идешь за какой-то конкретной вещью, — рассказал редакции TagilCity.ru генеральный директор ООО «ЦТК» Михаил Кондратьев.
В дальнейшем по согласованию с администрацией Нижнего Тагила был разработан проект по реконструкции внешнего вида рынка и прилегающей к нему территории.
Внутри стало красиво, тепло, светло и уютно. Никого не разогнали, как многие считают. Большинство из нас здесь работают десятками лет, — говорят владельцы торговых точек.
В торговом центре площадью порядка 7 тысяч квадратных метров представлено 30 различных торговых точек: продуктовые магазины, общепит, мясные лавки, пекарня, аптека, товары для садоводов, специи, сладости, мед, мебельный магазин и многое другое.
Кстати, мясных лавок изначально было 7. При этом некоторые их владельцы не хотели работать по правилам, элементарно головного убора не носили, естественно и документов не предоставили. Пришлось попрощаться с такими арендаторами. Сегодня у нас 2 точки со свежим мясом, работающих согласно всем требованиям, — пояснил Михаил.
Совсем недавно напротив главного здания началось строительство еще двух небольших объектов. Они будут выполнены в едином стиле и оформлены архитектурной подсветкой.
Как стало известно, эти торговые площади займут химчистка с использованием новых и бережных технологий (федеральная франшиза), ателье, маркетплейсы, салон красоты и медицинский кабинет. Также переговоры идут с владельцами кофейни.
Очень бы хотелось, чтобы на территории комплекса работала кофейня. Буквально через месяц здесь будут установлены красивые скамейки, малые архитектурные формы и проведено озеленение. При этом к Новому году мы, конечно же, установим для горожан красивую елку. Так что будет и место для отдыха, и зона для фотографий. Планируем сделать подсветку между зданиями по аналогии с Театральным сквером, где над лестницами, ведущими к фонтану, растянута большая иллюминационная гирлянда, — поделился планами генеральный директор ООО «ЦТК».
К 2024 году объем инвестиций, привлеченных для реализации проекта по реконструкции приблизился к сумме, эквивалентной затратам на покупку торгового комплекса.
Ежедневно ТЦ посещают около 5 тысяч человек. После обновления, количество покупателей только увеличится, считают собственники торговых площадей.
Стало гораздо больше посетителей после того, как здесь все перестроили. Кто-то считает, что рынок себя изжил, но это не так, иначе мы бы здесь не работали, — добавила владелица одного из магазинов.
Ранее мы писали, что мнение тагильчан по поводу появления еще двух торговых павильонов сильно расходится. Кто-то считает, что рынок уже не актуален, кто-то, наоборот, любит сюда ходить.
Мы хотим сделать полноценный современный торговый центр. Чтобы все самое необходимое было в одной точке. Не забываем и про мнение людей, все делается с учетом комфорта и удобства тагильчан. Мы будем продолжать качественное развитие территории на благо города, — подытожил Михаил Кондратьев.
Отметим, завершение строительных работ и благоустройства прилегающей локации планируются на 1 ноября 2024 года.