Современное на смену устаревшему: каким станет рынок «Центральный» в Нижнем Тагиле

Центральный торговый комплекс, расположенный на улице Газетной, возвели еще в 1962 году. Первое его название, которое используется тагильчанами и по сей день, звучит как «Колхозный рынок». Чуть позже объект стал «Центральным», сегодня же — это полноценный ТЦ с большим числом предложений: от верхней одежды и товаров повседневного спроса до продуктов питания и локации для детского досуга. Однако обновление продолжается: напротив главного здания строятся еще два небольших. Рассказываем, как изменится облик площади и что появится на строящихся торговых точках.