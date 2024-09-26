Убийца бизнесмена из Нижней Туры объявлен в розыск

Posted 26 сентября, 10:55
Published 26 сентября, 10:55
Modified 26 сентября, 10:57
Updated 26 сентября, 10:57
Известно, что у Голубчикова есть судимость за кражу и грабеж. У него и погибшего было смежное дело, связанное с ремонтом машин, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
По предварительной версии, между ними произошел конфликт, который привел к тому, что подозреваемый схватил ружье и два раза выстрелил в оппонента. После этого он сел в машину убитого и уехал. Полиция объявила его в розыск.
Напомним, убийство произошло 24 сентября 2024 года.