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Posted 26 сентября, 10:55

Published 26 сентября, 10:55

Modified 26 сентября, 10:57

Updated 26 сентября, 10:57

Убийца бизнесмена из Нижней Туры объявлен в розыск

Убийца бизнесмена из Нижней Туры объявлен в розыск

26 сентября 2024, 10:55
Фото: 1MI
Полиция объявила в розыск Евгения Голубчикова, который подозревается в убийстве предпринимателя в Нижней Туре.

Известно, что у Голубчикова есть судимость за кражу и грабеж. У него и погибшего было смежное дело, связанное с ремонтом машин, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

По предварительной версии, между ними произошел конфликт, который привел к тому, что подозреваемый схватил ружье и два раза выстрелил в оппонента. После этого он сел в машину убитого и уехал. Полиция объявила его в розыск.

Напомним, убийство произошло 24 сентября 2024 года.

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