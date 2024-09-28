ФАС устроит массовые рейды по крупным торговым сетям Урала

Posted 28 сентября, 10:03
Published 28 сентября, 10:03
Modified 28 сентября, 10:05
Updated 28 сентября, 10:05
В ведомстве пояснили, что под проверку попадут ценники с начала года до 31 августа на овощи, мясо, молоко, хлеб и сопутствующие продукты. Учитываться будет также разница между розничной ценой и отпускной.
Проверки пройдут в «Магните», «Ленте», «Пятерочке», «Монетке», «Перекрестке» и других известных крупных сетях. Всего в списке значатся 14 наименований. Если выяснится, что цены за указанный период были завышены, владельцы понесут наказание.
Напомним, что редакция TagilCity.ru следит за статистикой цен на продукты в регионе. Так, например, по последним данным Свердловскстата, продолжается сезонное удешевление «борщевого» набора.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14