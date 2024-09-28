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Posted 28 сентября, 10:03

Published 28 сентября, 10:03

Modified 28 сентября, 10:05

Updated 28 сентября, 10:05

ФАС устроит массовые рейды по крупным торговым сетям Урала

ФАС устроит массовые рейды по крупным торговым сетям Урала

28 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Федеральная антимонопольная служба собирается проверить 14 крупных торговых сетей на Урале.

В ведомстве пояснили, что под проверку попадут ценники с начала года до 31 августа на овощи, мясо, молоко, хлеб и сопутствующие продукты. Учитываться будет также разница между розничной ценой и отпускной.

Проверки пройдут в «Магните», «Ленте», «Пятерочке», «Монетке», «Перекрестке» и других известных крупных сетях. Всего в списке значатся 14 наименований. Если выяснится, что цены за указанный период были завышены, владельцы понесут наказание.

Напомним, что редакция TagilCity.ru следит за статистикой цен на продукты в регионе. Так, например, по последним данным Свердловскстата, продолжается сезонное удешевление «борщевого» набора.

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