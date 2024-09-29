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Posted 29 сентября, 07:08

Published 29 сентября, 07:08

Modified 29 сентября, 07:10

Updated 29 сентября, 07:10

Школьники и студенты в Нижнем Тагиле приняли участие в военно-спортивной игре

Школьники и студенты в Нижнем Тагиле приняли участие в военно-спортивной игре

29 сентября 2024, 07:08
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле прошла военно-спортивная тактическая игра среди школьников и студентов. Мероприятие состоялось 28 сентября 2024 года.

Участники мероприятия преодолевали водные преграды на катамаранах, забирались на скалы, а также соревновались в метании ножей и знании тактической медицины, рассказали в пресс-службе нижнетагильской администрации.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В игре участвовали 90 студентов и курсантов военно-патриотических организаций. Возраста участников — от 14 до 18 лет. В командах также были и девушки.

Студент пединститута Георгий Ураков отметил, что умение разводить костры, вязать узлы и знание топографии могут пригодиться в повседневной жизни.

Напомним, нижнетагильских школьников посвятили в отряд юных инспекторов движения.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Студенты#Участники#Мероприятие#Игра#Военно-патриотическое воспитание#Екатеринбург
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