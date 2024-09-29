tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 11:15

Published 29 сентября, 11:15

Modified 29 сентября, 11:17

Updated 29 сентября, 11:17

Сотрудники МЧС спасли двух человек из пожара в деревне в Свердловской области

Сотрудники МЧС спасли двух человек из пожара в деревне в Свердловской области

29 сентября 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
В деревне Малая Белоносова в Свердловской области произошло возгорание в жилом доме.

Огонь вспыхнул на придомовых постройках и вскоре перебросился на дом, перекрыв двум жильцам путь к эвакуации, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники экстренной службы, прибывшие на вызов, сумели эвакуировать хозяев пострадавшего дома. Вскоре пожар был устранен. Причина возгорания в настоящий момент неизвестна.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Верхнем Тагиле произошел пожар в доме, во время которого скончались владелец жилого здания и его гость.

9 огнеборцев справились с пожаром в строящемся здании в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять домов пострадали от пожара в СНТ в ЕкатеринбургеДвое мужчин скончались во время пожара в Верхнем ТагилеНазвана возможная причина пожара дома в поселке в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#Деревня#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика